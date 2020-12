Inter, è emergenza per Conte contro lo Spezia

Inter in emergenza in vista della prossima gara con lo Spezia, nuova tegola per Conte che avrà problemi di formazione

L’Inter esce dallo scontro diretto con il Napoli con tre punti pesantissimi per la corsa al primato. Gara sofferta per gli uomini di Conte che si tengono stretti il primato, ma il tecnico nerazzurro deve già pensare alle ultime due gare per chiudere il 2020. E contro lo Spezia domenica potrebbe essere emergenza.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Perisic a Eriksen: pretendenti e sostituti, ecco il piano

L’uscita dal campo di Brozovic ieri sera preoccupa molto. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la forte contusione al piede rimediata in uno scontro di gioco quasi sicuramente terrà il croato fuori dal match con i liguri. Considerando che Vidal non è ancora al meglio e che la sua presenza è ancora in dubbio, a centrocampo è situazione di emergenza.