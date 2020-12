Coronavirus, bollettino 17 dicembre: oltre 18mila nuovi casi, 683 morti

Il bollettino sul coronavirus relativo a giovedì 17 dicembre: oltre 18mila contagi con 683 morti nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sul coronavirus di giovedì 17 dicembre. Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 18.236 nuovi casi di coronavirus a fronte di 185.320 tamponi eseguiti. Il rapporto si attesta quindi al 9,8%. Purtroppo si registrano anche 683 morti con il totale da inizio pandemia che arriva a 67.220 decessi.

In calo ancora la pressione sul sistema sanitario: 2855 i posti occupati in terapia intensiva con il numero di ricoverati sceso di 71 unità. Per i ricoveri ordinati il totale è di 26.427 unità. Quasi 28mila i guariti (27.913) che fa salire il totale a 1.203.814. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (4.402), la Lombardia (2.730) e l’Emilia Romagna (1.667).