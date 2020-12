Rumors dalla Germania per quanto riguarda il calciomercato Roma. Ai giallorossi accostato Barkok dell’Eintracht Francoforte

Nome nuovo in ottica Roma per quel che concerne il reparto offensivo. Questa mattina dalla Germania sono rimbalzate le voci di un interessamento del club capitolino per Aymen Barkok, 22enne fantasista marocchino (con passaporto tedesco) che milita attualmente nell’Eintracht Francoforte, con cui ha un contratto in scadenza nel 2022. Dalle verifiche fatte da Calciomercato.it, tuttavia, è emerso che il profilo dell’ex trequartista del Fortuna Dusseldorf non è mai stato seguito dai giallorossi. Possibile che la Roma faccia operazioni in quel reparto, ma al momento Barkok non sembra destinato a sbarcare in Italia.