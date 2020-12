Roma e Atalanta hanno cominciato la stagione in maniera positiva e ora cercano rinforzi sul mercato: nel mirino due esterni a destra

In Serie A e in Europa Roma e Atalanta sono partite bene, soprattutto i giallorossi anche se ovviamente per la Dea pesa parecchio la qualificazione agli ottavi. La classifica dei nerazzurri in campionato non è in realtà granché, ma c’è una gara da recuperare a Udine e il pari in casa della Juventus ha dato molta fiducia. Stasera, invece, la squadra di Fonseca potrà addirittura agganciare i bianconeri al terzo posto. Intanto, entrambe sono alla ricerca di rinforzi sul calciomercato di gennaio, ed entrambe sulla fascia destra.

Calciomercato, Roma e Atalanta cercano esterni: occhi su Frimpong e Maehle

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Marco Abreu – agente di Paulo Fonseca, che ha quindi dato il nulla osta – avrebbe effettuato un sondaggio con il Celtic per Jeremie Frimpong. Classe 2000, vent’anni compiuti da pochi giorni, l’olandese è stato avversario del Milan nel girone di Europa League: gli scozzesi, però, per liberarlo chiedono non meno di 15 milioni di euro. L’Atalanta, invece, alle prese con la vicenda Gomez, avrebbe direzionato il mirino in Belgio. Il nome, secondo la ‘Rosea’, è quello del danese Joakim Maehle, 23enne in forza al Genk con il quale la Dea ha ottimi rapporti. Intanto domenica Roma e Atalanta si sfideranno a Bergamo per uno scontro diretto dal forte sapore di Champions League.