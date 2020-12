Calciomercato, Neymar allo scoperto sul suo futuro al PSG

L’asso brasiliano è tornato a parlare del proprio futuro. Ecco le dichiarazioni

Neymar manda un messaggio al Paris Saint-Germain. Accostato a più riprese al Barcellona nelle scorse sessioni di calciomercato e con un contratto in scadenza nel 2022, l’asso brasiliano ha annunciato nel corso di un’intervista promozionale a ‘PokerStars’: “Sto molto bene a Parigi. Mi sono ambientato bene“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | “La Juventus non ha ancora avuto NULLA da Pirlo!”

Poche parole, ma piuttosto importanti soprattutto in chiave rinnovo. Il club parigino vuole blindare le sue stelle Mbappé e Neymar e, in questo senso, il 28enne fornisce un ‘assist’ a Leonardo. Il futuro di Neymar potrebbe essere ancora in Francia.