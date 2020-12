Il Lille, primatista in Ligue 1, ha problemi economici e deve vendere: il Milan guarda i talenti del club francese

La strana vicenda del Lille, capolista della Ligue 1 davanti al colosso Psg ma con la società in vendita e probabilmente costretta a cedere i suoi talenti per rimpinguare il bilancio. La società francese nelle prossime settimane potrebbe passare la mano ed anche veder partire alcuni dei suoi migliori talenti. Del resto il club è abituato bene con le recenti cessioni a peso d’oro di Pepé e Osimhen e le repliche sono attese nei prossimi mesi. Tanto si parla di Yazici, accostato anche al Milan, ma non soltanto lui. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Milan, idee Weah e Ikonè dal Lille

Proprio i rossoneri, che sono in buoni rapporti con il Lille dal quale hanno acquistato Leao, potrebbero approfittare dell’occasione per provare a portare alcun dei giovani talenti che si stanno mettendo in mostra. Affascinante sarebbe la pista Timothy Weah, protagonista del successo contro il Digione e figlio dell’ex attaccante rossonero: un affare proiettato molto al futuro per un 20enne che deve ancora dimostrare in pieno le sue qualità.

Quelle che ha già fatto vedere Jonathan Ikoné: il 22enne, già nel giro della nazionale francese, fa gola a molti club e potrebbe tornare utile anche al Milan soprattutto per la sua capacità di poter ricoprire tutti ruoli in avanti. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro e la concorrenza è tanta.