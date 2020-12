Calciomercato Milan, via libera per il difensore: strada spianata

Il Liverpool potrebbe aver deciso di abbandonare la pista Kabak. Dalla Spagna sostengono che sarà Garay il nuovo difensore dei Reds

Niente Italia per Ezequiel Garay. L’esperto difensore, senza contratto dopo aver concluso la sua avventura al Valencia, è stato accostato nelle settimane scorse a Inter e Milan ma stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, su TodoFichajes, il 34enne di Rosario sarebbe pronto a legarsi al Liverpool.

I Reds sono alla ricerca di un centrale difensivo che possa rafforzare il pacchetto arretrato e il nome di Garay sarebbe dunque il prescelto. Tra i tanti nomi accostati al club inglese c’è anche Kabak. Il Liverpool a questo punto potrebbe abbandonare la pista che porta al turco, lasciando via libera al Milan.

Calciomercato Milan, non solo Kabak

Non è un segreto che il centrale classe 2000 sia in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, chiamati a gennaio ad acquistare un giocatore da affiancare a Kjaer, Romagnoli e Gabbia. Oltre a Kabak va monitorata anche la situazione legata a Simakan dello Strasburgo. Come raccontato, si preannuncia una corsa a due per il colpo in difesa.