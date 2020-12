Mercoledì la dirigenza del Milan ha incontrato i rappresentati di Donnarumma e Calhanoglu, in scadenza di contratto a giugno

Il Milan lavora sui rinnovi si contratto di due big della rosa di Pioli come Calhanoglu e Donnarumma. Ieri pomeriggio, prima della sfida del ‘Ferraris’ contro il Genoa, la dirigenza rossonera ha incontrato a Casa Milan i rappresentanti dei due giocatori, in scadenza contrattuale il prossimo giugno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Milan, le ultime sul futuro di Calhanoglu e Donnarumma

Due vertici interlocutori scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, ma che comunque hanno sortito dei passi in avanti per la possibile permanenza a Milano sia del fantasista turco che del giovane portiere. Filtra ottimismo su Calhanoglu e adesso le parti non sarebbero lontane nel trovare l’intesa rispetto alla distanza dei mesi scorsi. L’agente dell’ex Bayer Leverkusen, Gordon Stipic, ha abbassato a 5 milioni di euro la richiesta, mentre il ‘Diavolo’ offre un quadriennale da 3,5 milioni. Tra Natale e capodanno potrebbe esserci un ulteriore aggiornamento per cercate di ridurre ulteriormente le distanze.

C’è fiducia anche sul fronte Donnarumma, con la coppia Maldini-Massara che ha incrociato in via Aldo Rossi anche Enzo Raiola, collaboratore e cugino di Mino. Va trovata la quadra ma i contatti sono stati positivi, con la volontà del 21enne portiere di restare al Milan che avrà un’incidenza importante sulle negoziazioni. Il dialogo prosegue da tempo e l’eventuale inserimento o meno della clausola rescissoria potrebbe dare il via libera definitivo alla firma di ‘Gigio’.