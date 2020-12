Calciomercato Inter, pista spagnola per Nainggolan

Calciomercato Inter, Nainggolan tra i possibili partenti a gennaio: spunta una pretendente dalla Liga per il belga

L’Inter si avvicina al mercato di gennaio con diverse operazioni che riguarderanno le uscite. Rosa da risistemare per i nerazzurri, numerosi giocatori sembrano fuori dai piani di Conte e serviranno cessioni oculate per permettere poi degli acquisti.

Un addio molto probabile è quello di Radja Nainggolan. Il belga ha trovato pochissimo spazio, anche in situazioni di emergenza, ed è chiaro che a fronte della giusta offerta partirà. Il Cagliari ci pensa costantemente e sarebbe soluzione gradita al giocatore, ma secondo ‘Todo Fichajes’ si starebbe inserendo anche il Villarreal, che avrebbe chiesto informazioni in merito. Il ‘Submarino Amarillo’ al momento è quarto in campionato e deve ovviare all’assenza di Iborra in mezzo al campo.