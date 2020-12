Su un obiettivo dell’Inter c’è la concorrenza spagnola: possibile inserimento in vista del calciomercato di gennaio

L’eliminazione dalla Champions League ha cambiato le priorità dell’Inter sul calciomercato. Alcuni calciatori saranno messi in vendita e, probabilmente, alcuni degli obiettivi per gennaio saranno depennati. Tra questi c’è anche Junior Firpo, terzino fuori dai piani del Barcellona e seguito da Marotta già in estate. A gennaio probabile un suo addio ai blaugrana, ma ora i nerazzurri non sono in pole per il suo acquisto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’ c’è il Granada che potrebbe farsi avanti alla riapertura della campagna trasferimenti. Il club spagnolo è ancora impegnato in Europa League dove ai sedicesimi di finale incontrerà il Napoli, altro club che in passato è stato accostato al terzino ispano-domenicano.