L’Atalanta è alle prese con il caso Gomez, ma intanto Gasperini deve fare i conti anche con la scarsa forma di un altro big

L’allarme in casa Atalanta suona: il caso Gomez è il più eclatante e sicuramente anche il più grave. La rottura con Gasperini sembra insanabile e a gennaio l’addio è più che probabile. La squadra bergamasca ha ottenuto il pass per gli ottavi di Champions, mentre in campionato è a 5 punti dalla zona Champions con un rendimento altalenante. Colpa anche di un attacco che nelle ultime uscite ha faticato: 5 gol nelle ultime 5 di campionato di cui 3 nella stessa partita. Un problema non di poco conto per la squadra che fino a qualche mese fa aveva la media realizzativa più alta del campionato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Atalanta, polveri bagnate: da Zapata a Muriel, a secco da ottobre

Difficoltà che originano anche dal caso Gomez, ma non solo: c’è anche il rendimento di Duvan Zapata a far preoccupare Gasperini. Il colombiano è a secco da due mesi e le sue prestazioni sono quasi sempre al di sotto della sufficienza. Cinque gol in 17 partite, l’ultimo in Champions datato 27 ottobre, poi polveri bagnate.

Una stranezza per chi lo scorso anno era già a quota 7 gol nonostante il lungo infortunio e le appena 9 presenza collezionate. Mancano i gol di Zapata all’Atalanta, ma anche quelli di Muriel in campionato: l’ultimo è arrivato a fine ottobre, lo stesso mese che ha visto l’ultima rete di Lammers. Anche questa è una preoccupazione per i bergamaschi.