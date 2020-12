VIDEO CM.IT – Juventus-Atalanta 1-1: commento e analisi post-partita

Il commento post-partita del nostro inviato per Juventus-Atalanta finita 1-1

Finisce 1-1 tra Juventus e Atalanta: Cristiano Ronaldo manca l’appuntamento col gol e sbaglia dal dischetto il gol del KO, facendosi ipnotizzare da Gollini. Una delle peggiori prestazioni da quando indossa la maglia bianconera per l’attaccante bianconero, apparso distratto, così come Morata, che sullo 0-0 sbaglia a porta vuota. In campo anche Gomez nella ripresa, per scacciare la crisi con Gasperini. Ecco l’analisi dell’inviato di Calciomercato.it.