Supercoppa italiana Juventus-Napoli: si chiamerà PS5 Supercup

La Supercoppa Italiana cambia nome in occasione di Juventus-Napoli e prenderà la denominazione del marchio Playstation 5

La Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli si giocherà mercoledì 20 gennaio a Reggio Emilia, al Mapei Stadium mettendo di fronte i bianconeri campioni d'Italia e gli azzurri vincitori dell'ultima edizione della Coppa Italia proprio contro Ronaldo e soci.

Per l’occasione però la Supercoppa avrà anche una nuova denominazione come ufficializzato da un comunicato apparso sul sito della Lega Serie A che evidenzia: “Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia annunciano di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Supercoppa italiana 2020, che vedrà sfidarsi mercoledì 20 gennaio 2021 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia la Juventus, prima nella scorsa stagione in Serie A TIM, e il Napoli, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia Coca-Cola. PlayStation®5 sarà Title Sponsor della competizione, che assume quindi la denominazione di PS5 Supercup”.