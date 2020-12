SONDAGGIO CM.IT – Inter, rischio nel big match contro il Napoli!

Turno infrasettimanale di campionato con gare importanti, per gli utenti di Calciomercato.it su Twitter rischia molto l’Inter con il Napoli

Mercoledì ricco in Serie A con sette gare della 12a giornata. Sfide importanti per l’alta classifica, che possono dare importanti indicazioni per il prosieguo della stagione. Su tutte, si segnalano Juventus-Atalanta e Inter-Napoli, ma occhio anche al Milan capolista che affronta il Genoa.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti con un sondaggio su Twitter chi rischia di più tra le tre grandi storiche del nostro calcio, che occupano i primi tre posti della classifica. Gara che si annuncia durissima per l’Inter contro il Napoli di Gattuso, per il 61,8% dei votanti sono i nerazzurri a rischiare maggiormente di perdere punti. Solo il 22,4% ritiene che le maggiori insidie siano per la Juve in casa contro l’Atalanta, mentre appena il 15,8% si sbilancia su difficoltà per il Milan contro il Grifone penultimo.