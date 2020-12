Serie A, 12a giornata: le partite in esclusiva su Dazn e come vederle

Serie A 12/a giornata, le partite in esclusiva su DAZN: la programmazione completa e come vederle sulla piattaforma

Nuova giornata di Serie A con le sfide valide per il 12° turno di campionato. Si entra nel vivo del tour de force a ridosso del Natale natalizio con le gare di questo turno infrasettimanale inaugurato ieri dai pareggi di Udinese e Lazio rispettivamente contro Crotone e Benevento. Programmazione in cui, come sempre, DAZN trasmette tre gare in esclusiva. Ecco tutte le informazioni.

La prima sfida trasmessa dalla piattaforma di streaming ha riguardato proprio il derby in famiglia tra i fratelli Inzaghi culminato ieri con un 1-1. Questa sera invece alle 20.45 sarà la volta di altre due gare pronte ad infiammare la 12/a giornata di Serie A.

Nel palinsesto serale di Dazn troverà spazio il Milan capolista che andrà a far visita ad un Genoa in crisi e voglioso di fare risultato. L’altra gara vedrà invece l’ottimo Verona di Juric ospitare al ‘Bentegodi’ la Sampdoria di Ranieri reduce dal KO di Napoli. Sarà possibile seguire queste sfide direttamente sull’app ufficiale di Dazn.