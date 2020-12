Napoli, infortunio Mertens: il comunicato UFFICIALE

Il Napoli esce sconfitto da San Siro nella gara contro l’Inter e perde Mertens per infortunio: il comunicato del club sul belga

Napoli in preoccupazione per Dries Mertens: l’attaccante belga è uscito nel corso di primo tempo per un infortunio alla caviglia. Sostituito da Petagna, il 34enne ha lasciato il terreno in gioco sorretto dallo staff medico ed in lacrime. Per lui si tratta di trauma distorsivo alla caviglia sinistra, come specificato dal club azzurro in un comunicato ufficiale.

Per Mertens domani ci saranno gli accertamenti diagnostici che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Per Gattuso una brutta tegola visto che deve già a fare a meno di Osimhen: contro la Lazio si preannuncia un attacco in emergenza considerata anche l’assenza di Insigne, espulso questa sera.