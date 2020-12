Calciomercato Juventus, Benzema insieme a Cristiano Ronaldo: 640 gol

La Juventus ha trovato in Alvaro Morata il centravanti che mancava, in coppia con Cristiano Ronaldo. Ma per l’organico di Pirlo, il numero nove ideale sarebbe Benzema: ecco perché

Il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus è stato particolarmente positivo: lo spagnolo, che ha così riconquistato anche la Nazionale di Luis Enrique, è andato a segno nove volte in quattordici partite disputate in questo primo scorcio di stagione. Un ruolino di marcia niente male per il 28enne prodotto della cantera del Real Madrid. E i bianconeri sono pronti a riscattarlo dall’Atletico Madrid già nel giugno prossimo, come prospettato anche dall’agente Juanma Lopez. Ma, sempre a Madrid, sponda ‘Merengue’, c’è un calciatore che continua a fare faville: Karim Benzema. In questi primi sedici match giocati, il bomber è andato in rete ben dieci volte. E il suo allenatore, Zinedine Zidane, ne ha tessuto le lodi, indicandolo come “il miglior attaccante francese della storia”. Un’incoronazione vera e propria che farà sicuramente piacere al calciatore. Nel frattempo, se vorrà trattenerlo ancora a lungo, il presidente Florentino Perez dovrà discutere del prolungamento contrattuale, l’attuale accordo è in scadenza nel 2022. Come per Sergio Ramos, in scadenza nel giugno prossimo, per gli ultratrentenni, Benzema compirà 33 anni il 19 dicembre, il club castigliano non vuole derogare dalla regola che si è imposta: rinnovi di anno in anno. Una situazione che potrebbe, però, anche portare ad uno strappo, soprattutto se dovesse dire addio anche Zidane, e aprire nuovi scenari.

Juventus, tutti i numeri di Benzema e Ronaldo insieme: coppia da 640 gol

Inevitabile pensare alla coppia che ha fatto le fortune del Real Madrid dal 2009 al 2018, l’anno in cui Cristiano Ronaldo ha deciso di firmare per la Juventus. Insieme, in queste nove stagioni, hanno realizzato la bellezza di 642 gol, vincendo tutto quello che c’era da vincere, in Spagna e in Europa. Si sono integrati alla grande, soprattutto dal secondo anno insieme a Madrid, e hanno distrutto qualsiasi record. E, se dovesse davvero aprirsi questo spiraglio, diversi top club europei si metteranno sulle tracce di Benzema. Un calciatore ancora nel pieno della forma psicofisica in grado di fare la differenza, a tutti i livelli. L’ingaggio che percepisce al Real Madrid, sui 9 milioni di euro, è raggiungibile solo da top club: chissà se anche la Juventus ci farà un pensierino, vista anche la delicata situazione contrattuale di Dybala che non si sblocca e, soprattutto, l’eventuale ricomposizione della coppia gol con CR7. Solo una suggestione, ad oggi, ma il nome di Benzema è destinato ad infiammare i sogni dei tifosi, spagnoli e italiani.