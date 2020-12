Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Atalanta, match della 12° giornata del campionato di Serie A

La Juventus va all’intervallo in vantaggio sull’Atalanta grazie alla magia firmata da Federico Chiesa. L’ex Fiorentina al 29′ pennella sotto il sette la rete del vantaggio bianconero: nulla da fare nell’occasione per Gollini. La squadra di Pirlo è subito pimpante e sfiora due volte la rete con Ronaldo e Morata. Grossolano l’errore soprattutto del centravanti spagnolo, sul filo del fuorigioco. La ‘Dea’ si sveglia dopo la mezz’ora, spaventando Szczesny con Zapata e Malinovskyi. Bene Pessina tra le linee, de Ligt invalicabile. Male il ‘Moraldo’ finora, tegola per Pirlo che perde per un infortunio muscolare Arthur.

JUVENTUS

Szczesny 6,5

De Ligt 6,5

Bonucci 6

Danilo 6

Cuadrado 5,5

McKennie 6

Arthur 6 (27′ Rabiot 6)

Bentancur 6,5

Chiesa 7

Morata 5

Cristiano Ronaldo 5

All. Pirlo 6,5

ATALANTA

Gollini 6

Djimsiti 6

Romero 5,5

Palomino 5

Hateboer 5,5

De Roon 6

Freuler 6

Gosens 6

Malinovskyi 6

Pessina 6,5

Zapata 6

All. Gasperini 5,5

Arbitro Doveri 6

TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 1-0

29′ Chiesa

Juventus (3-5-2): Szczesny; de Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennnie, Arthur (27′ Rabiot), Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Dybala, Da Graca. Allenatore: Andrea Pirlo

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Sutalo, Toloi, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Gomez, Miranchuk, Muriel, Lammers, Diallo. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Irrati

Ammoniti: Romero (A)

Espulsi:

Note: recupero 3′