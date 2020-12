La vicenda Gomez continua a tenere banco: prima di Juventus-Atalanta le parole del dg nerazzurro Umberto Marino

La situazione Gomez non può non continuare a monopolizzare i discorsi di casa Atalanta, ma soprattutto sul calciomercato. Inter, Milan e Juventus, oltre a Roma, PSG e Al Nassr, sono finite subito in orbita Papu Gomez, che rappresenta un’occasione ghiottissima a gennaio. A pochi minuti da Juventus-Atalanta, oltre a Fabio Paratici che ha parlato della possibilità di portare l’argentino in bianconero, sono arrivate le parole a ‘Sky Sport’ anche di Umberto Marino: “Ora è centrale l’Atalanta. Dobbiamo analizzare le ultime due partite. La vittoria con la Fiorentina ci permette di rimanere attaccati alle prime posizioni, poi la vittoria ad Amsterdam e il sorteggio col Real. Abbiamo vissuto dieci giorni in maniera vorticosa ma con grande soddisfazione. In ogni caso bisogna ricordare la grande professionalità di chi sta in panchina e in campo, che ha dato tutto per questa maglia“.

Alla domanda se il rebus Gomez si potrà risolvere in futuro: “Me lo auguro, sono sempre positivo e metto l’Atalanta al centro di tutto”. Poi sulla partita: “In questi anni i abbiamo fatti soffre ultimamente, ci proveremo anche quest’anno perché possiamo mettere in difficoltà chiunque”.