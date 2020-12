Juventus-Atalanta, i convocati di Pirlo: un rientro importante

Juventus-Atalanta, le scelte di Pirlo per la sfida di stasera contro i bergamaschi: i convocati del tecnico bianconero

La Juventus in campo questa sera contro l’Atalanta per provare a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, striscia ancora non riuscita ai bianconeri in questa stagione. Pirlo ritrova tra i convocati per il match con i nerazzurri Chiellini, al rientro dopo l’infortunio muscolare.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco l’elenco completo: Szczesny, Pisnoglio, Buffon, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Arthur, Ramsey, Mckennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.