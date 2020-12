Inter-Napoli, battibecco in tv Gattuso-Bucciantini: “Ma dove lo vedi?”

Al termine di Inter-Napoli, Rino Gattuso molto nervoso: battibecco in tv con Marco Bucciantini per l’espulsione di Insigne

Un Gattuso molto nervoso al termine di Inter-Napoli: il tecnico azzurro ha contestato le decisioni di Massa ed in particolare l’espulsione di Insigne. Gattuso chiede uniformità di giudizio quando si decidono di sanzionare i ‘vaffa’ ed interviene a ‘Sky’ Marco Bucciantini: “Nelle altre nazioni non si salta all’arbitro a protestare, qui si deve mettere un limite e si usa il discrimine più facile. Io non penso che le parole sbagliate abbiano un contesto giusto”. Parole che non vanno giù a Gattuso che interrompe il giornalista: “Ma dove vedi che i miei giocatori saltano addosso all’arbitro?” Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

La situazione poi torna calma: “Ma io non ho parlato del Napoli, dico in generale – spiega Bucciantini. Vorrei che ci fosse coerenza: ne ho sentite tante di quelle che ha detto Insigne“. L’allenatore gli dà ragione: “L’80% li facciamo passare, facciamo finta di niente, per far vedere che abbiamo personalità ogni tanto buttiamo fuori i giocatori. Se si devono buttare fuori, li si buttano fuori sempre”.