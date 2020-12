Per il turno infrasettimanale, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, il Verona ospita la Sampdoria

Reduce dalla prestigiosa vittoria ottenuta sul campo della Lazio, il Verona torna in campo per la dodicesima giornata del campionato di Serie A e ospita la Sampdoria. I gialloblu di Ivan Juric veleggiano a quota 19 punti in classifica, al settimo posto e ad una sola lunghezza dalla zona Europa League. Di contro, i blucerchiati di Claudio Ranieri, che arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta subita in rimonta sul campo del Napoli, hanno conquistato 11 punti in 11 partite. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-SAMPDORIA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Barak, Miguel Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Damsgaard, Ekdal, Adrien Silva, Jankto; Verre; Lagumina. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 27 punti; Inter e Juventus* 24; Napoli 23; Sassuolo 22; Roma 21; Verona 19; Lazio* e Atalanta 18; Udinese 14; Cagliari, Bologna e Benevento* 12; Sampdoria e Parma 11; Spezia 10; Fiorentina 9; Torino, Genoa e Crotone* 6.

* una partita in più

** una partita in meno