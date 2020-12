Calciomercato, in Serie A tiene banco il futuro dei numeri 10: le ultime su Dybala, Gomez, Lautaro Martinez e non solo

Ultime tre giornate di campionato prima della pausa natalizia e di un nuovo tour de force ad inizio gennaio, mese che sarà segnato anche dalla sessione invernale di calciomercato. Numerosi, come al solito, gli spunti che proporrà la sessione di trasferimenti, nonostante i condizionamenti economici derivanti dall’emergenza coronavirus. In Serie A, situazione piuttosto particolare che vede al centro dei rumours soprattutto i numeri 10, che nelle rispettive squadre sono sinonimo di qualità ma anche di grande incertezza legata al loro futuro. Il punto sulle ultime di mercato dei numeri 10 del campionato italiano, da Dybala e Gomez a Lautaro Martinez e non solo.

Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo che non c’è

E’ tornato al gol in campionato dopo diversi mesi, ma non è bastato per ora a rasserenare le nubi. Le dichiarazioni di Agnelli sul rinnovo di Dybala hanno confermato che per ora la distanza tra la Juventus e la ‘Joya’ resta importante. Trattativa che difficilmente si sbloccherà prima di qualche mese, il soggiorno a Torino del suo agente Antun a ottobre non ha portato risultati. La scadenza del 2022 incombe, occorre far presto e, soprattutto dal punto di vista del club bianconero, prendere una decisione. Accontentare le richieste dell’attaccante (prossime a un ingaggio da 15 milioni l’anno), trovare un punto d’incontro (la Juve ne mette 10 sul piatto), oppure optare per una cessione per non rischiare una svalutazione del cartellino, a un anno dalla scadenza.

Calciomercato Atalanta, caso Gomez: quale futuro per il ‘Papu’?

A Bergamo, le ultime settimane sono state piuttosto concitate. Quella che sembrava un’isola felice, l’Atalanta, è stata scossa dal caso Gomez. Tensione tra Gasperini e il ‘Papu’ che sembra ormai di difficile soluzione. Il tecnico appare fermo sulle sue posizioni e l’annuncio social di Gomez può preludere a un addio all’Atalanta. A 33 anni, il suo profilo può ancora far comodo a diversi club, in Serie A (ci pensano Milan, Inter, Roma) e non solo. In vista di gennaio, non sono da escludere scenari anche clamorosi.

Calciomercato, gli altri numeri 10 in bilico: Lautaro Martinez, Calhanoglu, De Paul e non solo

Anche altri, come detto, i numeri 10 sul cui futuro c’è da fare chiarezza. Nell’altra compagine nerazzurra, l’Inter, riflessioni ancora in corso. Come riportato da Calciomercato.it, ancora nessun passo in avanti per il rinnovo di Lautaro Martinez, che rimane nel mirino del Barcellona. In estate, l’emergenza economica ha aiutato l’Inter a respingere l’assalto blaugrana, ma la situazione potrebbe nuovamente cambiare nei prossimi mesi. La linea nerazzurra non cambia: la clausola da 111 milioni è ancora lì. Intanto, la stessa Inter insiste nuovamente per Rodrigo De Paul, vecchio pallino della dirigenza e di Conte. La valutazione dell’Udinese (35 milioni di euro) in ogni caso pesa.

Sull’altra sponda del Naviglio, giorni decisivi in casa Milan per Calhanoglu. Il turco andrà in scadenza a giugno, il suo entourage sembra voler abbassare le precedenti richieste fuori mercato (7 milioni di ingaggio annuo) ma il punto di incontro è ancora lontano. Le parti potrebbero presto aggiornarsi nuovamente e cercare di trovare un’intesa in extremis. Ha rappresentato, nelle scorse settimane, un caso anche Luis Alberto nella Lazio. Le tensioni con il presidente Lotito rimangono nell’aria, per lo spagnolo l’impressione è che di fronte all’offerta giusta (potrebbe riprovarci il Siviglia) non si faranno esattamente carte false per trattenerlo. Più sereni, senza dubbio, i rapporti tra Castrovilli e la Fiorentina. Il numero 10 viola ha sposato il progetto Commisso, ma tutto sarà eventualmente da rivedere se la stagione del club toscano dovesse essere al di sotto delle aspettative. L’inizio, purtroppo per i gigliati, non è stato incoraggiante. E le big sono in attesa.