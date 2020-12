Oggi in campo per la 12a giornata di Serie A, serata cruciale per Prandelli e Maran, rischio esonero dietro l’angolo; le ultime di calciomercato

Quando ci si appresta a completare la 12a giornata di Serie A, sono tre gli allenatori a rischio esonero. Giampaolo guiderà domani il suo Torino nella difficile trasferta contro la Roma, mentre Prandelli e Maran già stasera si giocheranno un pezzo del loro futuro. La Fiorentina, reduce dalla pesante sconfitta contro l’Atalanta e dal ritiro ‘punitivo’, cerca punti preziosi contro l’ottimo Sassuolo di De Zerbi. Il Genoa, invece, sarà impegnato nella proibitiva sfida al Milan di Pioli, voglioso dei tre punti dopo la frenata col Parma.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, da Prandelli a Maran: rischio esonero in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Panchine calde, da Conte a Giampaolo: gli scenari | Ecco chi mangerà il panettone

Al termine delle gare odierne, dunque, si potrebbe già conoscere il destino di Prandelli e Maran. I viola sono fermi a quota nove punti in classifica, mentre i rossoblu sono in zona retrocessione a pari merito con Torino e Crotone. Oltre a una buona prova, stasera serviranno anche i punti per allontanare le ombre dell’esonero.