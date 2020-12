Il centrocampista uruguaiano, Torreira – accostato anche al Milan – non dovrebbe lasciare l’Atleti Madrid nella prossima sessione di mercato

Il primo bilancio di Lucas Torreira all’Atletico Madrid non è certamente esaltante. Il centrocampista uruguaiano sta giocando meno del previsto e in questi ultimi giorni diversi rumors di calciomercato lo hanno nuovamente accostato al campionato italiano.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il giocatore ex Sampdoria continua a piacere a Fiorentina, Torino e Milan, che lo hanno cercato in estate, prima di trasferimento in Spagna. Interesse, che MundoDeportivo conferma. Il portale, però, sottolinea come il futuro di Torreira sarà ancora nella Capitale spagnola. Ritorno in Serie A, dunque, rinviato per il classe 1996.