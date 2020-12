Importante rivelazione sul futuro di Antonio Conte. Il sostituto sarebbe in Serie A: i dettagli

Continua a tenere banco in casa Inter la situazione legata al futuro di Antonio Conte. L’unico obiettivo stagionale è diventato lo scudetto, ma l’eventuale trionfo in Italia potrebbe addirittura non bastare all’allenatore pugliese. A rivelarlo è Alfio Musmarra, che ha dichiarato a ‘Top Calcio 24’: “All’Inter piace sempre di più De Zerbi. Con Conte non credo si andrà oltre giugno“. Il preferito della dirigenza nerazzurra sarebbe dunque il tecnico del Sassuolo, con Allegri in secondo piano. Ma non solo.

Calciomercato Inter, Musmarra: “Per gennaio forte la candidatura di De Paul!”

Anche il calciomercato invernale potrebbe però riservare delle sorprese: “Per gennaio è sempre più forte la candidatura di De Paul“, ha rivelato Musmarra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il centrocampista dell’Udinese, come noto, è stato accostato anche alla Juventus e continua a fare gol alle big di Serie A. Da De Paul al futuro di Conte, sono dunque mesi decisivi in casa Inter. Staremo a vedere.