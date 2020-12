Il calciomercato Genoa valuta il futuro di Maran, che resta a rischio esonero; pronto il sostituto

Serata cruciale per il futuro di Rolando Maran al Genoa. Fermo in zona retrocessione a soli sei punti in campionato, stasera il tecnico affronterà il collega Pioli a Marassi. Dopo quattro sconfitte e un solo pareggio nelle ultime cinque giornate, l’obiettivo è fare una prestazione convincente e provare a strappare punti ai rossoneri. La speranza dei genovesi, riporta ‘Il Secolo XIX’, resta quella di andare avanti con Maran, che resta molto stimato dalla dirigenza: le gare cruciali sono gli scontri diretti con Benevento e Spezia ma già stasera ci si attende una risposta positiva. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

LEGGI ANCHE >>> Panchine calde, da Conte a Giampaolo: gli scenari | Ecco chi mangerà il panettone

Calciomercato Genoa, rischio esonero per Maran: Ballardini in pole

Altrimenti, in caso di pesante sconfitta questa sera contro il Milan, non si potrebbe escludere un ribaltone, con Davide Ballardini che resta il candidato principale per un’eventuale sostituzione, favorito anche su Nicola e gli altri profili al vaglio. Il tecnico classe 1964 approderebbe per la quarta volta in carriera sulla panchina genoana. Per il Genoa si prospetta quindi una serata importante tra campo e panchina.