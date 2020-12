Roma, due recuperi per Fonseca: le ultime sull’infermeria giallorossa

Buone notizie dall’infermeria della Roma per Fonseca: escluse lesioni per Kumbulla, Mancini e Santon in gruppo

In vista della sfida di giovedì sera contro il Torino, arrivano notizie incoraggianti per Paulo Fonseca. Gli ulteriori accertamenti a cui è stato sottoposto Marash Kumbulla hanno escluso delle lesioni muscolari, il centrale albanese aveva dovuto abbandonare il campo prima del tempo nel match contro il Bologna. Kumbulla oggi ha svolto un lavoro individuale programmato insieme a Karsdorp. Hanno lavorato regolarmente con il gruppo, invece, Mancini e Santon: buone notizie per il tecnico della Roma.