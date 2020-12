Napoli, terapie in Belgio per Osimhen

Napoli, prosegue il complesso percorso di recupero di Victor Osimhen: l’attaccante è volato in Belgio per alcune terapie

Domani sera big match per il Napoli a San Siro contro l’Inter, per confermarsi nelle prime posizioni e, magari, iniziare a dare concretezza alla candidatura per la zona scudetto. Gattuso ancora una volta dovrà fare a meno di Osimhen, sarà così anche per il successivo match contro la Lazio. L’attaccante nigeriano prosegue nel processo di riabilitazione dopo l’infortunio alla spalla in nazionale, rivelatosi più serio del previsto.

Si apprende dal ‘Corriere dello Sport’ che il giocatore è volato ieri ad Anversa, in Belgio, con l’autorizzazione della società. Nella clinica ‘Move to Cure’ di Lieven Maesschalck, in passato anche consulente del Milan quando in panchina c’era proprio Gattuso, procederà ad alcune terapie per riatletizzare completamente l’arto, che ha subito alcune problematiche ai nervi del braccio. Rimane una speranza di vederlo almeno tra i convocati prima di Natale, contro il Torino.