Juventus-Atalanta è in programma domani per la dodicesima giornata di Serie A, ecco i convocati. Gian Piero Gasperini ha comunicato la lista in vista del match contro i bianconeri

Uno dei big match della dodicesima giornata di Serie A è sicuramente quello tra Juventus e Atalanta. I bianconeri vogliono imporsi nelle zone alte della classifica e andare a caccia del primo posto. I bergamaschi non hanno intenzione di fermarsi dopo l’ultima vittoria e qualche passo falso di troppo in quest’inizio di stagione. Tra i nerazzurri, continua a tenere banco il caso relativo al Papu Gomez. Scopriamo la scelta di Gasperini per l’argentino, in vista del big match.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Atalanta, Pirlo bacchetta la squadra: “Sbagliamo troppo”

Juventus-Atalanta, i convocati di Gasperini: Gomez e Miranchuk ok. Out Ilicic

Gian Piero Gasperini ha comunicato la lista dei convocati in vista della partita contro i bianconeri. E’ presente regolarmente il Papu Gomez, nonostante i rapporti con il tecnico nerazzurro siano ai minimi storici; torna Miranchuk dopo essere risultato negativo al Covid-19. Non ce la fa, invece, Josip Ilicic. Di seguito la lista dei 23.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Diallo, Zapata.