Genoa-Milan, si ferma alla vigilia: l’attaccante salta il match

Infortunio alla vigilia di Genoa-Milan: la lombalgia ferma l’attaccante che non sarà disponibile per la sfida di Marassi

Un attaccante in meno per Genoa-Milan: oltre all’assenza di Ibrahimovic, che non ha ancora completamente recuperato dall’infortunio subito nel match contro il Napoli, non ci sarà neanche Goran Pandev. Il macedone si è fermato nell’allenamento della vigilia, come comunicato dal Genoa nel report quotidiano: lombalgia per l’ex Inter che non potrà prendere parte alla sfida contro i rossoneri. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Niente derby personale quindi per Pandev, mentre Maran potrà recuperare due calciatori: Badelj e Criscito sono tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbero essere convocati per la sfida contro la capolista. Lo si saprà soltanto al termine della rifinitura.