Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della dodicesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla dodicesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

L’incubo della fantallenatori è arrivato. Stasera alle 18.30 inizia l’infrasettimanale di Serie A, tanto temuto: via al dodicesimo turno con Udinese-Crotone e poi con Benevento-Lazio (20.45). Mercoledì si parte subito forte con Juventus-Atalanta (18.30). Poi occhi puntati su Genoa-Milan ma soprattutto su Inter-Napoli. La giornata andrà in archivio giovedì con Roma-Torino.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Udinese-Crotone martedì ore 18.30

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.

⚡Hot: De Paul e Messias sono le luci delle due squadre

⛔Not: Cuomo non ci convince

⚽Sorpresa: Attenzione al possibile primo gol per Deulofeu

Benevento-Lazio martedì ore 20.45

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

⚡Hot: Lapadula è da schierare! Bene Milinkovic-Savic in trasferta

⛔Not: Hoedt non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Giusto scommettere su Caprari

Juventus-Atalanta mercoledì ore 18.30

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, C. Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; D. Zapata.

⚡Hot: Morata e Zapata, bomber di razza! Ok de Ligt

⛔Not: Djimsiti ha il cartellino facile

⚽Sorpresa: Occhio a Pessina

Fiorentina-Sassuolo mercoledì ore 20.45

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Barreca; Callejon, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Ribery; Vlahovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; M. López, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

⚡Hot: Berardi e Castrovilli, azzurri al comando!

⛔Not: Raspadori non è in grande forma

⚽Sorpresa: Caputo potrebbe entrare a partita in corso!

Genoa-Milan mercoledì ore 20.45

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic.

⚡Hot: Calhanoglu è in palla! Bene Rovella nel Grifone

⛔Not: Sturaro non ci fa impazzire

⚽Sorpresa: Kalulu sta impressionando!

Verona-Sampdoria mercoledì ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Askildsen, Ekdal, Damsgaard; Ramírez; Gabbiadini.

⚡Hot: Dimarco ha il piede caldo! Sì a Zaccagni e Damsgaard!

⛔Not: Lasciamo fuori Ferrari, da terzino può andare in difficoltà!

⚽Sorpresa: Lazovic è pronto a regalare bonus come i vecchi tempi!

Inter-Napoli mercoledì ore 20.45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens.

⚡Hot: Lautaro-Lozano non si toccano! Ci piacciono anche Zielinski e Barella!

⛔Not: Stavolta lasciamo fuori Manolas, può soffrire gli attaccanti nerazzurri

⚽Sorpresa: Darmian non si è dimenticato come si regalano i bonus ai propri fantallenatori

Parma-Cagliari mercoledì ore 20.45

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.

⚡Hot: Gervinho-Sottil, spazio ai velocisti! Finalmente Simeone!

⛔Not: Serata magica a San Siro, ora Hernani potete lasciarlo fuori!

⚽Sorpresa: Gagliolo può tornare a regalarvi bonus pesanti

Spezia-Bologna mercoledì ore 20.45

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomyiasu, Denswil; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

⚡Hot: Nzola torna per regalare bonus pesanti! Da schierare Barrow e Ricci

⛔Not: Tomyiasu è ormai irriconoscibile

⚽Sorpresa: Provedel può darvi il grande voto!

Roma-Torino giovedì ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Murru; Bonazzoli, Belotti.

⚡Hot: Mkhitaryan insostituibile! Via libera per Spinazzola e Belotti!

⛔Not: Rodriguez è destinato a soffrire

⚽Sorpresa: Non sottovalutate Karsdorp

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio