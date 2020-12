DIRETTA Serie A, Udinese-Crotone: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Stroppa in tempo reale

L’Udinese ospita il Crotone nel primo anticipo del turno infrasettimanale valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i friulani di Gotti vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione e prova ad avvicinarsi a quella Europa League. Dall’altro i calabresi di Stroppa vogliono dare seguito al successo sullo Spezia per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski. All. Luca Gotti.

Crotone (3-4-3): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Petriccione, Molina, Reca; Riviere, Simy, Messias. All. Giovanni Stroppa.

CLASSIFICA: Milan punti 27, Inter 24, Juventus 23, Napoli 23, Sassuolo 22, Roma 21, Verona 19, Atalanta* 17, Lazio 17, Udinese* 13, Bologna 12, Cagliari 12, Parma 11, Sampdoria 11, Benevento 11, Spezia 10, Fiorentina 9, Torino 6, Genoa 6, Crotone 5.

*Una partita in meno