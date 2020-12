DIRETTA Serie A, Benevento-Lazio: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Vigorito’ tra le squadre dei fratelli Inzaghi in tempo reale

La Lazio è di scena sul campo del Benevento nel secondo anticipo della 12esima giornata del campionato di Serie A. Duello ‘in famiglia’ tra i fratelli Inzaghi: i biancocelesti di Simone hanno bisogno di tornare subito a vincere per non rischiare di veder allontanarsi troppo il quarto posto. I giallorossi di Filippo, però, non possono permettersi altri passi falsi dopo aver racimolato solo due punti nelle ultime tre gare. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Vigorito’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetamaj, Schiattarella, Dabo; Ionita, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA: