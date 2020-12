Coronavirus, bollettino 15 dicembre: quasi 15mila contagi, 846 morti

Il bollettino coronavirus del 15 dicembre: si sfiorano i 15mila nuovi contagiati, 846 i morti nelle ultime ventiquattro ore

Sono 14.844 i nuovi positivi al coronavirus di oggi 15 dicembre: lo registra il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 162.880 con un rapporto tra positivi e tamponi che scende al 9,11%. Il numero di decessi è drammaticamente alto: 846 nelle ultime ventiquattro ore con il totale che arriva a 65.857 morti.

In calo il numero delle terapie intensive con 199 nuovi ingressi ma un totale di 3.003 (-92 rispetto a ieri). Scendono anche i ricoveri ordinari che sono in totale 27.342, 423 in meno rispetto ai dati di ieri. I guariti o dimessi sono 21.799 raggiungendo la cifra 1.137.416. Con questi dati gli attualmente positivi in Italia sono 667.303 (-7.806).

A livello territoriale, il Veneto presenta il maggior numero di casi giornalieri (3.320), seguito da Lombardia (2.404) ed Emilia Romagna (1.238)