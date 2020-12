Futuro incerto per Zidane, tecnico del Real Madrid; secondo le ultime di mercato dirà addio ai blancos

La seconda avventura di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid dovrebbe chiudersi al termine di questa stagione. L’ambiente vicino al tecnico, riporta ‘todofichajes.com’, avrebbe confermato la sua decisione di lasciare il club a giugno. Il francese, del resto, non sarebbe a suo agio con la dirigenza e potrebbe cercare una nuova destinazione per il prosieguo della sua carriera. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Calciomercato Real Madrid, via Zidane: Pochettino in pole

La notizia apre dunque le porte al possibile arrivo di Maurizio Pochettino agli ordini di Florentino Perez. Il tecnico argentino già da tempo è accostato al Real, dove vorrebbe portare, tra gli altri, lo juventino Paulo Dybala, al centro della telenovela per il rinnovo. Proprio la Juventus, infine, è tra le squadre che ormai da anni sono accostate a Zidane. Il francese è stato chiesto a gran voce da una parte della tifoseria anche la scorsa estate, quando Pirlo è subentrato a Sarri iniziando una nuova era.