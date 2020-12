Calciomercato Roma, ora il rinnovo è UFFICIALE: l’annuncio del club

La Roma ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Riccardo Calafiori: il talento classe 2002 ha firmato un quinquennale

Era nell’aria da tempo, ma ora è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della Roma: Riccardo Calafiori ha rinnovato fino al 30 giugno del 2025. Il 18enne cresciuto nel settore giovanile giallorosso, quindi, proseguirà il proprio legame con il club capitolino. Calafiori, ai canali ufficiali giallorossi, ha dichiarato: “Il rinnovo significa tantissimo per me, penso significhi molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e che sogna un giorno di diventare calciatore della Prima Squadra”.

Anche il CEO della Roma, Guido Fienga, ha espresso la propria soddisfazione per l’accordo:” Rappresenta la testimonianza di come la società continui a puntare sullo sviluppo del proprio settore giovanile per trovare le migliori risorse da mettere a disposizione della Prima Squadra”. Calafiori rimarrà, quindi, un patrimonio della Roma fino al 2025.