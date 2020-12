Dall’Inghilterra confermano che Calhanoglu è pronto a legarsi al Milan con il rinnovo di contratto. Niente Manchester United per il turco

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Hakan Calhanoglu. In merito al rinnovo del turco è tornato ad esserci un moderato ottimismo in casa Milan. Come raccontato, l’entourage del calciatore turco incontrerà la dirigenza rossonera nelle prossime ore, molto probabilmente già domani prima della sfida contro il Genoa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Nelle settimane scorse l’ex Bayer Leverkusen è stato accostato, con insistenza alle big italiane: Inter e Juventus sarebbero pronte ad offrire un ricco contratto a Calhanoglu, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio accordo con il Diavolo. Oltre alle squadre di Serie A si sarebbe fatto avanti anche il Manchester United.

Calciomercato Milan, Calhanoglu verso il rinnovo

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Milan, Isco pronto a trasferirsi subito | Le ultime di CM.IT

Dall’Inghilterra, il ‘Daily Mail’, conferma il forte interesse dei Red Devils, ma allo stesso tempo sottolinea come le cose siano cambiate nelle ultime ore e che il club di Premier League sia destinato a perdere Calhanoglu. Il turco, infatti, sarebbe pronto a legarsi al Milan, con un ricco contratto da circa 4,4 milioni di euro all’anno. Si aspetta dunque il summit per capire se davvero arriverà la tanto attesa fumata bianca per un giocatore fondamentale per Stefano Pioli.