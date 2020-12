Il Liverpool insidia l’Inter per un calciatore di Conte: Klopp ci prova ma Marotta si muove per spegnere la tentazione

Tentazione Liverpool per Stefan de Vrij. Il difensore olandese è finito nella lista di Klopp alla ricerca di un difensore vista l’emergenza nel reparto e soprattutto il lungo stop di van Dijk. Un’assenza che si protrarrà anche nei primi mesi nel 2020 e che il manager tedesco vorrebbe compensare con un acquisto di livello. Il pensiero è andato al difensore dell’Inter che però non sembra intenzionato a lasciare Milano dove si trova bene ed è un perno della squadra di Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, idea Liverpool ma per de Vrij c’è il rinnovo

Come riferisce il ‘Sun’, un’offerta economicamente importante potrebbe ingolosire l’ex Lazio e farlo cadere in tentazione. Due però gli ostacoli per il Liverpool: il possibile timore di de Vrij di perdere il posto una volta che il compagno di Nazionale recupererà dall’infortunio. L’altro è rappresentato dalla volontà di Marotta di blindare il 28enne: proprio il rinnovo, fino al 2025, è l’ipotesi più probabile.