Calciomercato Inter, assalto a un big: Marotta dice no

Calciomercato Inter, un big nerazzurro nel mirino dei top club esteri: ma Marotta non intende assolutamente cedere

L’Inter guarda con grande attenzione al mercato di gennaio, ma l’uscita dalla Champions inevitabilmente va a influire sulle strategie del club nerazzurro. Se acquisti verranno effettuati, sarà necessario prima procedere ad alcune cessioni. Nella lista dei possibili partenti, i nomi sono ormai i soliti: Eriksen, Nainggolan, Vecino, Perisic e Pinamonti. Ma non sarà facile monetizzare alle condizioni nerazzurre.

Incedibile, di sicuro, anche in prospettiva estiva, è Nicolò Barella, ormai leader della squadra. Le richieste per lui non mancano, della sua crescita si sono accorti tutti anche a livello internazionale. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Psg intende farsi sotto (Leonardo lo segue da tempo), e così importanti club della Bundesliga, ma Marotta sa della centralità del giocatore nello scacchiere tattico. A fine stagione, si potrebbe procedere anche a un adeguamento contrattuale, per premiarne i progressi. In ogni caso, l’Inter da’ una valutazione molto alta del centrocampista sardo, oltre i 60 milioni di euro. Una cifra difficile da attaccare per chiunque viste le difficoltà economiche dell’era Covid.