Novità importanti in ottica calciomercato Fiorentina per il reparto offensivo. Kouame piace al Crystal Palace, sostituto in Serie A

La Fiorentina potrebbe rivoluzionare il suo attacco nella sessione invernale di calciomercato. Oltre a Cutrone, finito ai margini del progetto con l’arrivo di Prandelli in panchina, un altro centravanti potrebbe fare le valigie. Si tratta di Christian Kouame, 23enne ivoriano con passaporto italiano, che secondo il tabloid britannico ‘The Sun’ sarebbe tornato nel mirino del Crystal Palace. Per convincere i gigliati a cederlo a gennaio, il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni di sterline, pari a circa 22 milioni di euro. Parte della somma sarebbe investita poi per il suo sostituto: stando a quanto si legge su ‘La Nazione’, i viola sarebbero pronti ad avanzare un’offerta da 5 milioni per Felipe Caicedo, mentre la Lazio valuta il suo bomber 7 milioni.