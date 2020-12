Calciomercato Atalanta, doppio ostacolo francese per il terzino

Atalanta interessata al danese Maehle del Genk, che però piace anche all’Olympique Marsiglia e al Lione

Un nuovo obiettivo per la corsia esterna. L’Atalanta sarebbe interessata a Joakim Maehle, esterno destro difensivo danese in forza al Genk. Il giocatore classe 1997 è stato accostato già in passato ai nerazzurri, che avrebbero tra l’altro già formulato un’offerta da 10 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Attenzione però alla concorrenza francese. ‘HLN’, oltre a parlare dell’offerta nerazzurra, sottolinea che sul giocatore sarebbe pronto a fiondarsi l’Olympique Marsiglia, che è in cerca di un esterno difensivo destro per gennaio e che sarebbero pronti ad offrire 10 milioni di euro per il danese. Attenzione però anche al Lione, che sta seguendo con attenzione il ragazzo, ma che al momento non avrebbe formulato alcun’offerta.