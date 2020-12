Parla Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ha commentato il pareggio contro il Benevento del fratello Pippo. Ecco le sue dichiarazioni nel post gara

È deluso Simone Inzaghi, più per il risultato che per il gioco della sua squadra. Il tecnico della Lazio – intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ – ha commentato il pareggio contro il Benevento: “I ragazzi ci hanno provato in tutti i modi a vincere – ammette il mister – Abbiamo trovato una squadra in salute e organizzata. Nel secondo loro sono cresciuti e noi non abbiamo fatto bene come nel primo. C’è rammarico proprio per la prima frazione di gioco. Bisogna avere pazienza contro il Benevento ma per la stanchezza e per le energie mentali e fisiche spese qualcosa ci è mancato. La verità è che non potevi chiudere il primo tempo in parità per come è stato giocato”.

LUIS ALBERTO – “Ha fatto una grande gara, gli ho chiesto un sacrificio perché non è in ottime condizioni. Delle volte ha sbagliato l’ultima scelta, non pensavo che potesse giocare 80 minuti”.

DELUSIONE – “E’ un calendario incredibile, siamo sempre al limite. Siamo delusi del risultato ma abbiamo speso tanto e ci sono grandi potenzialità”.