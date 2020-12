CMIT TV | SEGUI in diretta i sorteggi di Champions ed Europa League

Nuovo appuntamento con la CMIT TV: seguiremo in diretta i sorteggi di Champions League ed Europa League delle italiane

Anche oggi la ‘CMIT TV’ si fa trovare pronta per i sorteggi degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa League. Nel corso della nostra diretta scopriremo il destino di Juventus, Atalanta e Lazio in Champions e di Napoli, Roma e Milan in EL. Inoltre, non mancherà il consueto appuntamento con la Classifica senza VAR di ‘Calciomercato.it’, dove faremo il punto sulla Serie A e sul turno di campionato che si è appena concluso.

Vi aspettiamo dalle ore 11.30: in conduzione ci sarà Riccardo Meloni e come ospiti avremo, direttamente dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘, Maurizio Russo e Andrea Gariboldi. Collegati per sapere tutto il necessario in vista della fase ad eliminazione diretta delle competizioni europee.