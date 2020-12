Pallone d’Oro Dream Team: presenti Maldini e Maradona

France Football ha stilato la formazione dei sogni di tutti i tempi. Presenti Maldini e Maradona. Niente da fare per Buffon

Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato da France Football per via dell’emergenza coronavirus. Il noto periodico francese ha così deciso di stilare il team dei sogni, eletto da una giuria di 14 giornalisti, con i migliori giocatori della storia del calcio. La formazione, alquanto offensiva, vede tra i pali Lev Yachine e non Gigi Buffon. Difesa a tre con Cafu e Maldini, sugli esterni, e Franz Beckenbauer al centro.

Centrocampo di grandissima qualità e quantità, con Lothar Matthäus e Xavi, davanti la difesa a protezione delle due leggende del calcio Pelé e Diego Armando Maradona, posti dietro ad un super tridente, composto da destra verso sinistra da Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo.

Il Dream Team

3-4-3: Yachine; Cafu, Beckenbauer, Maldini; Matthäus, Xavi; Maradona, Pelé; Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo

⭐ After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad !⭐ pic.twitter.com/jC95nllz9A

— France Football (@francefootball) December 14, 2020