Milan, il punto sugli infortunati: buone notizie per Ibrahimovic

Milan, Pioli verifica le condizioni degli infortunati in vista del match infrasettimanale con il Genoa: Ibrahimovic scalpita

Il Milan ha mantenuto l’imbattibilità nel match di ieri contro il Parma, rimontando nel finale. Ora testa alla gara con il Genoa di mercoledì sera per continuare in testa alla classifica, Pioli vuole tornare alla vittoria e valuta le condizioni degli infortunati sperando in qualche recupero dell’ultim’ora.

Le notizie che filtrano da Milanello parlano di grande ottimismo per il ritorno di Ibrahimovic, assente ormai da tre settimane. Lo svedese è tornato ad allenarsi in gruppo, se ne saprà di più domani ma le sensazioni sono buone. Saelemaekers è stato recuperato dopo il forfait di ieri, Kjaer si allena invece ancora a parte. Per Bennacer e Gabbia invece si attende l’esito degli esami, per capire le loro condizioni dopo i problemi fisici di ieri.