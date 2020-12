Milan, Ibrahimovic ‘scuote’ il gruppo: “Serve il coraggio per sognare”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai Gazzetta Sports Awards raccontando anche la voglia del Milan di credere allo scudetto

Zlatan Ibrahimovic, premiato ai Gazzetta Sports Awards nella categoria Leggenda, ha parlato della sua seconda esperienza al Milan, soffermandosi anche sul sogno scudetto dei rossoneri. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il difensore è una necessità: scelta fatta!

“La squadra deve avere il coraggio di sognare di vincere, non bisogna avere paura – le parole dell’attaccante svedese pronto al rientro dopo l’infortunio – . Credo di trasmettere il mio carisma ai compagni. Bisogna credere in se stessi”. Ibra racconta il segreto della sua longevità sportiva: “Mi alleno molto: penso che se lavori forte, tutto torna indietro. Dopo i 30 anni occorre fare ancora di più per stare bene. Venire di nuovo al Milan è stata una sfida, perché la squadra non era al top. Altri prima di me, erano venuti una seconda volta e non sono riusciti a rendere come la prima”.