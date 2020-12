Le due società della capitale, Lazio e Roma sostengono fianco a fianco il progetto STOP THE WASTE: le ultime

Lazio e Roma insieme per sostenere il progetto “STOP THE WASTE”, promosso dal comitato per il World Food Programme. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Presso la sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma va in scena la conferenza di presentazione alla presenza del presidente biancoceleste Claudio Lotito e dell’amministratore delegato giallorosso, Guido Fienga. Presenti tra gli altri anche il Vice Ministro agli affari esteri con delega alla cooperazione Emanuela Del Re.