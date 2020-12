Juventus, caso Suarez: arriva la lettera di dimissioni della rettrice

La rettrice dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, ha rassegnato le dimissioni dopo il caso Suarez

Continua a tenere banco il caso sull’esame all’Università per stranieri di Perugia di Luis Suarez. La rettrice dell’ateneo, Giuliana Grego Bolli, già sospesa per otto mesi dopo l’indagine della Procura, ha rassegnato le dimissioni come si apprende dall’agenzia ‘Ansa’.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

LEGGI ANCHE >>> Caso Suarez, Paratici indagato: cosa rischia la Juventus

La Bolli ha comunicato la propria decisione al Ministro Manfredi attraverso una lettera: “E’ una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre quaranta anni”. Il caso vede coinvolta anche la Juventus, con il CFO Paratici che ha ricevuto dalla Procura un avviso di garanzia insieme al legale della società bianconero Chiappero.