Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto l’allenatore Luigi Cagni che ha analizzato nel dettaglio la prestazione della Juventus soffermandosi anche su Paulo Dybala

Al fischio finale di Genoa-Juventus terminata 1-3 in favore dei bianconeri, è intervenuto a CMIT TV mister Luigi Cagni, che ci da la sua analisi su questa partita prendendo spunto dal gol di Dybala, che si è sbloccato così dopo un lungo digiuno condito da forti critiche al suo operato. Il tecnico è stato piuttosto netto sul fantasista argentino dei bianconeri.

“Dybala non fa vincere i campionati“, dice mister Cagni che non ha usato mezze misure per descrivere il momento del numero 10 di Pirlo e più in generale la sua carriera.